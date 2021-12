Alarmierende Corona-Lage: Klinikum Kaufbeuren ruft SOS

Seit Freitagabend leuchtet die Fassade des Kaufbeurer Klinikums. Die Aktion soll auf den kritischen Zustand auf den Intensivstationen aufmerksam machen.

„SOS“, „Wir kämpfen für Euch“ und „Helft uns mit Eurer Impfung“: Diese Botschaften leuchten seit Freitagabend auf der Fassade des Kaufbeurer Klinikums. Mit der Beleuchtungs-Aktion wollen die Krankenhäuser in Kaufbeuren und dem Ostallgäu auf den äußerst kritischen Zustand in ihren den Intensivstationen aufmerksam machen. Alle Intensivbetten sind belegt, die meisten mit Covid-Patienten. Sie sind laut Klinikverwaltung alle ungeimpft und auf künstliche Beatmung angewiesen.

Klinikum Kaufbeuren ruft SOS: "Am Rande unserer Kapazitäten"

„Für unser gesamtes Klinikpersonal, besonders jedoch für die am Limit arbeitenden Pflegekräfte ist jeder Tag ein enormer Kraftakt. Wir kommen an den Rand unserer Kapazitäten“, so beschreibt Vorstandsvorsitzender Axel Wagner die aktuell extrem angespannte Lage. Mittlerweile arbeiten teilweise auch Verwaltungsangestellte, die eine pflegerische Ausbildung haben, wieder auf den Stationen.

Das Klinikum Kaufbeuren macht nun die Bevölkerung mit einer speziellen Fassaden-Beleuchtung auf die dramatische Situation in den Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren aufmerksam. Damit will der Klinikverbund gleichzeitig Impf-Unentschlossene um Mithilfe und Entlastung durch die Impfung bitten.

„Die Impfung hilft einerseits vor schweren Verläufen und andererseits hilft sie vor allem auch anderen Menschen. Denn es gibt noch weitere Notfälle - ob Herzinfarkte oder Unfälle – die immer wieder dringend einen Intensivpflegeplatz benötigen“, so Wagner.

Alle Intensivbetten in Kaufbeuren sind belegt - am Klinikum gibt es 14 Betten

Auf der Intensivstation in Kaufbeuren gibt es insgesamt 14 Betten, welche alle belegt sind. „Wir haben seit Wochen kein freies Bett. Wenn eines frei wird, ist es innerhalb von wenigen Stunden wieder belegt“, so der Vorstand weiter. In den Kliniken Ostallgäu Kaufbeuren (Kaufbeuren, Buchloe, Füssen) werden Stand Freitag insgesamt 72 Corona Patienten versorgt, davon 17 auf den Intensivstationen der drei Standorte.

„Alle unsere Patienten auf den Intensivstationen sind ungeimpft und müssen beatmet werden. Die Bilder die man aus dem Fernseher kennt, passieren auch hier vor Ort“, erklärt Wagner. Allein im Klinikum Kaufbeuren liegen 36 Covid-Patienten auf den mittlerweile drei Isolierstationen sowie 10 weitere auf der Intensivstation. Der Unterschied auf der Intensivstation bestehe nun nicht mehr zwischen alten und jungen Patienten sondern zwischen geimpften und ungeimpften Patienten.

„Wir haben zunehmend junge, fitte und aktive Menschen in kritischem Zustand, die Frage ist nur wie lange wir sie und alle anderen zukünftigen Patienten noch ausreichend versorgen können“ so Wagner weiter.

Die entscheidende Botschaft, die laut Wagner transportiert werden soll ist: „Es geht im wahrsten Sinne des Wortes um SOS - Save our souls (Rettet unsere Seelen) und jeder kann mit einer Impfung dazu einen Beitrag leisten, denn wer sich schützt, der schützt auch andere und entlastet potenziell unser Gesundheitssystem.“

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.