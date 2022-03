Hilfsorganisation

vor 6 Min.

Feuerwehrverband: Den Katastrophenschutz verbessern

Die Gefahren von Hochwasser oder Waldbränden steigen durch den Klimawandel. Für den Katastrophenschutz in Bayern will der Feuerwehrverband deshalb Verbesserungen erreichen. Und denkt dabei auch an Einsätze in anderen Ländern.