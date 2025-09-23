Bayerisches Rotes Kreuz benennt neue Geschäftsführung

Mit Robert Augustin hat das Bayerische Rote Kreuz (BRK) von Oktober an wieder einen Landesgeschäftsführer. Augustin war bisher Bezirksgeschäftsführer des BRK-Bezirksverbands Schwaben, wie das BRK in München mitteilte. Er wird sein neues Amt allerdings nur übergangsweise übernehmen - bis wann, war zunächst unklar.

Die Neubesetzung war nötig geworden, weil nach der Abberufung von Landesgeschäftsführerin Elke Frank im März sich kürzlich auch ihr Stellvertreter Armin Petermann gegen eine Fortführung seiner Tätigkeit entschieden hatte.

Die Landesgeschäftsstelle, die Bezirksverbände, der Landesvorstand und das Präsidium hätten daher nun ein Übergangskonzept entwickelt, hieß es nach dem Beschluss am Montag. Augustin werde künftig von den Abteilungsleitern der Landesgeschäftsstelle, Sebastian Lange und Patrick Bruhn, als Handlungsbevollmächtigte unterstützt.

Das BRK hat nach eigenen Angaben mehrere Hunderttausend ehrenamtlich Aktive und Fördermitglieder.