Mann fällt in Brunnen Leiter hinunter: Schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall an einem Trinkwasserbrunnen ist ein 54 Jahre alter Mann in Mittelfranken schwer verletzt worden.

In Lebensgefahr habe er sich nicht befunden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Demnach verlor der 54-Jährige am Mittwoch den Halt, als er in Hilpoltstein (Landkreis Roth) die Leiter des Brunnens hinaufsteigen wollte. Er fiel den Angaben zufolge drei Meter tief in den Schacht. Ein Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. Die Leiter sei fest in der Brunnenmauer verankert gewesen, hieß es.

