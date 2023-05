Vermisster Allgäuer Bergsteiger: "Es braucht ein ganz, ganz großes Wunder"

Plus Der Füssener Luis Stitzinger wird seit Donnerstag im Himalaya vermisst. Wie ein Berufskollege die Chance einschätzt, dass er bald gefunden wird.

Luis Stitzinger gilt als einer der erfolgreichsten, erfahrensten und sichersten deutschen Bergsteiger. Doch jetzt ist die Sorge um ihn groß. Der Füssener Extremsportler war zuletzt am dritthöchsten Berg der Welt, dem Kangchendzönga an der Grenze zwischen Indien und Nepal, unterwegs und gilt seit Donnerstag als vermisst. Ein vierköpfiges Sherpa-Team seines nepalesischen Expeditionsveranstalters sucht derzeit im Himalaya nach Stitzinger. Zuvor hatten die bergerfahrenen Einheimischen wegen des schlechten Wetters tagelang nicht mit dem Aufstieg beginnen können.

Der Szene-Blog Abenteuer Berg berichtet, dass der Allgäuer den Gipfel des 8586 Meter hohen Berges am Donnerstag gegen 17 Uhr erreichte. Der 54-Jährige stieg demnach ohne Flaschensauerstoff auf und hatte seine Ski dabei, weil er plante, den Berg soweit möglich hinunterzufahren. Den bislang letzten Kontakt zum Basislager habe es um 21 Uhr gegeben, wie der Blog unter Berufung auf Stitzingers Ehefrau berichtet. Der Allgäuer wurde zuletzt auf rund 8500 Metern von einem einheimischen Bergsteiger gesehen. Sein GPS-Gerät habe schon während des Aufstiegs aufgehört, Signale zu senden, erklärte ein Mitarbeiter der Expeditionsfirma.