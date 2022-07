Hitzewelle macht sich auf den Weg nach Bayern – fällt die 40-Grad-Marke?

Mitte Juli könnte es in Bayern so richtig heiß werden. Eine Hitzewelle macht sich auf den Weg in Richtung des Freistaats, die für Temperaturen sorgen könnte, die an der 40-Grad-Marke kratzen.

Der Juli hat heiß begonnen, doch das könnte erst der Anfang gewesen sein. Mitte des Monats könnte nämlich eine Hitzewelle ankommen, welche durch heiße Luft aus Nordafrika, der Iberischen Halbinsel und Frankreich entsteht. "Es sieht danach aus, dass sich eine Hitzewelle auf den Weg macht, die um das Wochenende am 16. und 17. Juli Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern erreichen kann", erklärt Britta Siebert-Sperl vom Wetterkontor unserer Redaktion. Diese könnte dann bis zum 24. Juli anhalten, wie aktuelle Prognosen nahelegen.

Hitzewelle kommt Mitte Juli nach Bayern – Temperaturen kratzen an der 40-Grad-Marke

Laut der Meteorologin könnten die Temperaturen in Bayern dann über 35 Grad erreichen. Gerade am Bodensee sind Spitzentemperaturen zwischen 35 und 37 Grad zu erwarten, aber auch Richtung Augsburg und Füssen könnte die Marke von 35 Grad geknackt werden. Das gilt auch für weitere Bereiche in Bayern.

Dass auch die Marke von 40 Grad fällt, ist wohl eher unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Klar ist, dass die Temperaturen an dem Wochenende Mitte Juli an der 40-Grad-Marke kratzen könnten. Man darf sich daher ab dem 15. Juli auf ein aufgeheiztes Wochenende einstellen.

Aktuelle Prognosen legen Anfang der Woche nun nahe, dass die Marke von 40 Grad am kommenden Wochenende doch noch in recht weiter Ferne liegen dürfte. Experten erwarten allerdings einige Ausreißer, die es in Bayern über das Wochenende hin geben könnte. Die Wettervorhersage für den 17. Juli von wetter.com:

Augsburg : 32 Grad

: 32 Grad München : 30 Grad

: 30 Grad Nürnberg : 33 Grad

: 33 Grad Würzburg : 33 Grad

: 33 Grad Regensburg : 34 Grad

: 34 Grad Bayreuth : 32 Grad

Hitzewelle hält an – Gewitter und Unwetter sind in Bayern ebenfalls zu erwarten

Ab dem 18. Juli könnte die Hitzewelle in Unwetter umschlagen. Bereits zum Sonntag könnte es gegen Abend Hitzegewitter in Bayern geben. Das ist vor allem im Bodenseeraum und über dem Schwarzwald der Fall. Die Temperaturen sollen aber weiter hoch bleiben. Die Hitzewelle könnte bis zum 24. Juli anhalten. Am Samstag, den 23. Juli könnten die Top-Temperaturen in Bayern für den Juli erreicht werden.

Wie sich die Hitzewelle genau verhalten wird, das können Meteorologinnen und Meteorologen erst kurz vor dem Wochenende Mitte Juli sagen. Die Wetterlage kann sich täglich verändern, wie Siebert-Sperl deutlich macht. Klar ist aber wohl, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in Bayern auf einige heiße Tage gefasst machen können.

