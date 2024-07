Deutscher Wetterdienst warnt vor Hitze am Wochenende

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Freitag und am Samstag eine starke Wärmebelastung. Hitze kann für den menschlichen Körper zur Gefahr werden. Es drohen unter anderem Wasser- und Elektrolytverlust. Der DWD rät deshalb dazu, auf sich Acht zu geben und in kühlen Innenräumen zu bleiben, sofern das möglich ist. Einige der betroffenen Landkreise, für die der Dienst eine Warnung herausgegeben hat, liegen in Bayern. Ein Überblick.

DWD rechnet mit Hitze und Gewittern in Bayern

Die hohen Temperaturen werden am Freitag tagsüber zwischen 11 und 19 Uhr bis zu einer Höhe von 400 Metern erwartet. Für manche Landkreise gilt die Hitzewarnung auch noch am Samstag. Darunter sind die Landkreise Donau-Ries und Neuburg-Schrobenhausen.

Die Temperaturen klettern am Freitag örtlich auf 29 bis 31 Grad. In der Nacht zum Samstag erwartet der DWD Temperaturen zwischen 15 Grad bei Oberstdorf und 20 Grad bei Würzburg. Im Süden Bayerns kann es gegen Abend von Westen her starke Gewitterschauer geben. Das trifft voraussichtlich den Osten Bayerns.

Wetter in Bayern: Für diese Landkreise gibt es eine Hitzewarnung

Hier gilt die Hitzewarnung des DWD für Freitag, 19. Juli:

Kreis Rottal-Inn

Kreis und Stadt Passau

Kreis Deggendorf

Kreis Dingolfing-Landau

Kreis und Stadt Landshut

Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing

Kreis Cham

Kreis Schwandorf

In diesen Landkreisen gilt die Hitzewarnung des DWD auch für Samstag, 20. Juli:

Kreis und Stadt Regensburg

Kreis Kelheim

Kreis Pfaffenhofen a.d. Ilm

Kreis Neumarkt i.d. OPf.

Kreis Eichstätt

Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Kreis Donau-Ries

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Roth

Kreis Amberg-Sulzbach

Stadt Nürnberg

Kreis Nürnberger Land

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis und Stadt Fürth

Stadt Erlangen

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Forchheim

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis Kitzingen

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Haßberge

Kreis Bad Kissingen

Kreis Main-Spessart

Kreis Miltenberg

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Für diese Orte gilt die Hitzewarnung des DWD erst am Samstag:

Kreis Lichtenfels

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Rhön-Grabfeld