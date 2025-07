Hitzewarnung auch am Mittwoch für alle Landkreise in Bayern

Die Hitzewelle in Bayern hält an: Nach mehreren Tagen mit Werten um die 30 Grad ist auch die neue Woche im Freistaat mit sommerlich-heißem Wetter gestartet. Das Hochdruckgebiet Anita hält an und lenkt subtropische Luft nach Bayern. Wieder erreichen die Temperaturen hochsommerliche Werte. Bereits in den vergangenen Tagen hatte der DWD für viele Landkreise in Bayern eine amtliche Hitzewarnung herausgegeben. Auch bis Mittwoch gibt es für alle bayerische Landkreise Hitzewarnungen. Diese gelten zunächst bis Mittwochabend um 19 Uhr.

Wetterdienst warnt am Dienstag: Hitzewarnung für viele Landkreise in der Region

Augsburg

Aichach-Friedberg

Günzburg

Neu-Ulm

Unterallgäu

Memmingen

Landsberg am Lech

Ostallgäu

Kaufbeuren

Oberallgäu

Kempten

Dillingen a.d. Donau

Donau-Ries

Neuburg-Schrobenhausen

Der DWD warnt für Dienstagabend außerdem vor starken Gewittern. Die Warnungen der Stufe 2 gelten bis in den Abend um 21 Uhr. Betroffen sind die folgenden Landkreise in Bayern.

Schweinfurt

Haßberge

Kitzingen

Bamberg

Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Erlangen-Höchstadt

Forchheim

Nürnberger Land

Nürnberg

Ansbach

Roth

Neumarkt i.d. OPf.

Weißenburg-Gunzenhausen

Lindau (Bodensee)

Auch am Mittwoch bleibt es sonnig. Im Laufe des Tages kommen immer mehr Gewitter auf. Laut DWD dann ein hohes Unwetterrisiko. Orkanartige Böen, Starkregen und Hagel sind möglich. So soll sich das Wetter in den kommenden Tagen entwickeln.