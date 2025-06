Hitzewarnung am Montag für viele Landkreise in Bayern

Die Hitzewelle in Bayern hält an: Nach mehreren Tagen mit Werten um die 30 Grad startet auch die neue Woche im Freistaat mit sommerlich-heißem Wetter. Das Hochdruckgebiet Anita hält an und lenkt subtropische Luft nach Bayern. Wieder erreichen die Temperaturen hochsommerliche Werte. Im Frankenwald wird es mit bis zu 27 Grad sehr warm, in anderen Regionen erwarten die Meteorologen Hitze mit bis zu 35 Grad. Bereits am Sonntag hatte der DWD für viele Landkreise in Bayern eine amtliche Hitzewarnung herausgegeben. Auch am Montag gibt es für mehrere bayerische Landkreise Hitzewarnungen. Diese gelten zumeist ab dem späten Vormittag.

Wetterdienst warnt am Montag: Hitzewarnung für Landkreise in Bayern

Kreis Aichach‑Friedberg

Kreis Altötting

Stadt Amberg

Kreis Amberg‑Sulzbach

Stadt und Kreis Ansbach

Stadt und Kreis Augsburg

Stadt und Kreis Aschaffenburg

Kreis Bad Kissingen

Stadt und Kreis Bamberg

Kreis Berchtesgadener Land

Kreis Cham

Kreis Dachau

Kreis Deggendorf

Kreis Dillingen an der Donau

Kreis Dingolfing-Landau

Kreis Donau-Ries

Kreis Ebersberg

Kreis Eichstätt

Stadt Erlangen

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Erding

Kreis Forchheim

Kreis Freising

Kreis Freyung-Grafenau

Kreis Fürstenfeldbruck

Stadt und Kreis Fürth

Kreis Günzburg

Kreis Haßberge

Stadt Ingolstadt

Kreis Kelheim

Kreis Kitzingen

Kreis Landshut

Kreis Main-Spessart

Kreis Miltenberg

Kreis Mühldorf am Inn

Stadt und Kreis München

Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Kreis Neumarkt i.d.OPf.

Kreis Neu-Ulm

Kreis Neustadt an der Aisch

Stadt Nürnberg

Kreis Nürnberger Land

Stadt und Kreis Passau

Kreis Pfaffenhofen a.d.Ilm

Kreis Regen

Stadt und Kreis Regensburg

Stadt und Kreis Rosenheim

Kreis Roth

Kreis Rottal-Inn

Stadt Schwabach

Kreis Schwandorf

Stadt und Kreis Schweinfurt

Stadt Straubing

Kreis Straubing-Bogen

Kreis Traunstein

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Stadt und Kreis Würzburg

Der Montag beginnt in Bayern mit überwiegend sonnigem Wetter und nur leichten Quellwolken. Es wird sehr viel Sonne erwartet und anhaltende Hitze. Im Tagesverlauf bleibt es zunächst freundlich, am Nachmittag und Abend steigt jedoch besonders im Süden des Freistaats das Gewitterrisiko deutlich an. Vom Allgäu bis ins Bayerische Oberland, vor allem aber in den Alpen, muss örtlich mit einzelnen Gewittern gerechnet werden, die stark ausfallen können. Dabei kann es lokal zu Unwettern mit heftigem Starkregen, Böen um 60 Stundenkilometern und Hagel kommen.

In der Nacht zum Dienstag wird am Himmel über Bayern leichte Bewölkung erwartet. Entlang des Alpenrands, vom Bodensee bis zum Chiemsee, sowie in den Alpen sind vereinzelt kurze Regenschauer möglich. Die Tiefstwerte liegen bei rund 19 Grad im Alpenvorland und bei etwa 13 Grad in den höheren Lagen Oberfrankens.