Hitzewarnung für Bayern: Auch heute wird es wieder heiß

In Bayern wird es die ganze Woche über heiß. Auch für Mittwoch hat der Deutsche Wetterdienst eine Hitzewarnung herausgegeben. Er warnt zudem vor teils starken Gewittern.

Der Sommer ist seit ein paar Tagen zurück in Bayern. Und er wird auch erst einmal bleiben. Nach einem sonnigen und warmen Wochenende wird auch diese Woche sommerlich – und heiß. Wie schon in den vergangenen Tagen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch für Mittwoch eine Hitzewarnung herausgegeben. Zudem sind starke Gewitter möglich.

Hitzewarnung und Gewitterwarnung für Bayern am Mittwoch

Der Mittwoch startete in Bayern örtlich mit Nebel. Am Vormittag zeigt sich oft die Sonne, später ziehen vermehrt Quellwolken auf. Zwischen dem Bayerwald und dem östlichen Alpenrand ist es stark bewölkt. Auch einzelne Schauer und erste Gewitter sind möglich. In der zweiten Tageshälfte rechnet der DWD vermehrt mit Schauern und lokal kräftigen Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen.

Dabei wird es den ganzen Tag über mit bis zu 31 Grad heiß. Der DWD hat für weite Teile Bayerns unterhalb von 600 Metern bis vorerst um 19 Uhr eine Hitzewarnung herausgegeben. Nur einzelne Regionen in Unterfranken und im Südwesten sind davon nicht betroffen. Die Hitze könnte alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten. Die hohen Temperaturen können für den Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl gesundheitlicher Probleme führen. Der DWD rät, ausreichend Wasser zu trinken und Innenräume kühl zu halten.

Wetter in Bayern: Viel Sonne und einzelne Gewitter

In der Nacht zum Donnerstag sind in Franken zum Teil noch schwere Gewitter möglich. Im restlichen Freistaat klingen die Schauer und Gewitter ab. Untertags bleibt es in Franken stark bewölkt. Sonst scheint oft die Sonne. Am Nachmittag und Abend ziehen dann aber auch in anderen Regionen Wolken und einzelne Schauer und Gewitter auf. Dabei bleibt es mit bis zu 31 Grad schwülwarm bis -heiß.

Die Gewitter klingen in der Nacht zum Freitag ab. Während des Tages ist es größtenteils sonnig. Im Laufe des Tages erwartet der DWD an den östlichen Mittelgebirgen und in den Alpen vereinzelte Schauer oder Gewitter. Die Temperatur steigt auf bis zu 33 Grad.

Wetter in Bayern am Wochenende: Es bleibt sonnig und heiß

Auch das Wochenende wird sommerlich mit viel Sonne und hohen Temperaturen. Am Samstag und Sonntag scheint fast durchgehend die Sonne. Nur im Bergland herrscht ein geringes Gewitterrisiko. Es wird zwar nicht mehr so schwül wie in den Tagen davor, doch mit bis zu 35 Grad wird es noch heißer.