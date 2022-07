Die Hitzewelle in Bayern rollt weiter – Hitzewarnungen für fast alle Regionen

Die Hitzewelle hält an und Bayern könnte vor den heißesten Tagen des Jahres stehen. Gleichzeitig steigt die Gefahr für Gewitter und Blitzeinschläge.

Der Juli hat heiß begonnen, doch das könnte erst der Anfang gewesen sein. Mitte des Monats kam eine Hitzewelle an, welche durch heiße Luft aus Nordafrika, der Iberischen Halbinsel und Frankreich entstanden ist. "Es sieht danach aus, dass sich eine Hitzewelle auf den Weg macht, die um das Wochenende am 16. und 17. Juli Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern erreichen kann", erklärt Britta Siebert-Sperl vom Wetterkontor unserer Redaktion. Damit lag die Meteorologin richtig – und diese könnte dann bis zum 24. Juli anhalten, wie aktuelle Prognosen nahelegen.

Hitzewelle in Bayern: Heißester Tag des Jahres am Dienstag

Die Hitzewelle sorgte in Bayern in dieser Woche für Temperaturen weit über 30 Grad. Deutschlandweit ist auch schon der Hitzerekord für das Jahr 2022 gefallen. In Duisburg wurde am Dienstag die Temperatur von 39,5 Grad gemessen. Auch in Bayern könnten die Temperaturen in dieser Woche noch an der Marke von 40 Grad kratzen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Mittwoch für fast alle Regionen Bayerns eine Hitzewarnung herausgegeben. Nur im Südwesten gibt es keine Warnung. Im Osten von Bayern könnte die Hitzewelle am Mittwoch ihren Höhepunkt erreichen.

Hitzewelle hält an – Gewitter und Unwetter sind in Bayern ebenfalls zu erwarten

In manchen Regionen könnte die Hitze in den nächsten Tagen auch in Unwetter umschlagen. Neigung zu Gewittern herrscht vor allem an den Alpen und im Westen Bayerns. Sollte es zu Gewittern kommen, dann dürften auch Blitze einschlagen. Besonders hoch ist die Wahrscheinlichkeit für derartige Ereignisse in Starnberg. Der Landkreis, der südlich von München gelegen ist, führt das bundesweite Blitz-Ranking laut dem Siemens Blitzatlas 2021 an.

Rekordtemperaturen Die niedrigste Temperatur für den 20. Juli betrug 7°C im Jahre 1989, die höchste gemessene Temperatur betrug 33,7°C im Jahre 2006.

Wie sich die weiterhin Hitzewelle genau verhalten wird, das können Meteorologinnen und Meteorologen erst in den nächsten Tagen sagen. Die Wetterlage kann sich täglich verändern, wie Siebert-Sperl deutlich macht. Klar ist aber wohl, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in Bayern auf einige heiße Tage gefasst machen können.