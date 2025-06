Hitzewelle in Bayern: Bis zu 36 Grad am Sonntag – Wetter kippt am Abend

Am Wochenende zieht das Hochdruckgebiet Zora über Bayern. Es verlagert seinen Schwerpunkt von der Deutschen Bucht nach Tschechien, informiert der Deutsche Wetterdienst (DWD). Mit einer nordöstlichen Strömung bringt das Hoch eine erwärmte und stabile Meeresluft und sorgte am Samstag für ruhiges Sommerwetter in Bayern.

Samstag, 21. Juni: Heiße Temperaturen in Mainfranken und leichter Wind

Das Wetter zeigt sich zum Tag der Sommersonnenwende wieder von seiner besten Seite: nur vereinzelt ziehen in großer Höhe dünne Schleierwolken über den Himmel. In den Alpen bilden sich lockere Quellwolken, aber auch dort soll es durchweg trocken bleiben. Die Temperaturen klettern auf 25 bis maximal 31 Grad, mit den Spitzenwerten in Mainfranken. Der Wind weht schwach aus östlicher Richtung.

Gute Nachricht für alle Menschen, die in der Nacht zum Sonntag zelten oder im Garten feiern: Der Himmel bleibt wolkenlos. Die Regenwahrscheinlichkeit ist sehr gering. Es kühlt auf zehn bis 16 Grad ab.

Wetter am Sonntag in Bayern: Bis zu 36 Grad vorhergesagt

Der Sonntag ist wohl der beste Tag am Wochenende – zumindest für diejenigen, die sich auf Eis und eine Abkühlung im See freuen. Denn es wird richtig heiß! Höchstwerte von 31 bis 36 Grad sagt der Deutsche Wetterdienst vorher. Der Wind dreht im Laufe des Sonntags von Südost über Südwest auf West, bleibt aber meist schwach bis mäßig.

Dabei war es am vergangenen Wochenende bereits sehr heiß, mit mehr als 30 Grad.

In der Nacht zum Montag ziehen von Westen her dichtere Wolken auf und bringen von Regenschauer und einzelnen Gewitter mit. In den südöstlichen Regionen Bayerns bleibt es bis zum Montagmorgen trocken. Trotz Schauer und Wolkenaufzug lässt sich Abkühlung auf sich warten: Die Temperaturen bleiben mit 15 bis 20 Grad auch in der Nacht zum Montag noch recht hoch.

Wie wird das Wetter zum neuen Wochenstart? Abkühlung erst am Montag absehbar

Am Montag selbst wird es zunächst noch einmal schwülwarm mit 25 bis 29 Grad, an den Mittelgebirgen etwas milder mit Temperaturen um die 23 Grad. Im Tagesverlauf können in ganz Bayern dichte Wolken aufziehen – lokale Unwetter schließt der DWD nicht aus. Ein frischer Westwind sorgt für eine leichte Abkühlung, kommt aber teils stürmisch daher. Bei lokalen Gewittern können lokale Sturm- oder sogar schwere Sturmböen auftreten.

In der Nacht zum Dienstag beruhigt sich das Wetter wieder. Die Wolkendecke lockert sich auf und der DWD rechnet höchstens noch vereinzelt mit kurzen Regenschauern. Es wird leicht kühler als die Nacht zuvor, mit Temperaturen zwischen 14 Grad im Nordens Bayerns und 18 Grad im Süden. Im nördlichen Franken kühlt es auf 11 Grad ab.

Weil aber wohl viele Menschen gerade erst aus dem warmen Urlaub zurückkommen – schließlich enden mit diesem Wochenende die Pfingstferien in Bayern – gibt es auch viel Staugefahr.