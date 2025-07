"Rekordverdächtig heiß": Am Mittwoch wird der Höhepunkt der Hitzewelle erreicht

Die Hitzewarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gilt noch immer. In Unterfranken am Main wird in einigen Landkreisen sogar vor extremer Hitze gewarnt. Dort soll das Thermometer der 40-Grad-Marke sehr nahekommen. Am Dienstag hatte der DWD den Rekordwert von 2025 für Deutschland ermittelt: 37,8 Grad wurden im bayerischen Kitzingen gemessen. Die Stadt liegt wenige Kilometer südöstlich von Würzburg. Im Süden und Osten Bayerns ist es ebenfalls heiß, dafür zeigt das Thermometer ein paar Stufen weniger an. Bis zu 31 Grad ist dort das Maximum.

Wetter heute im Alpenvorland: Nach der Hitze die Blitze

Wie ein Sprecher des DWD der dpa mitteilte, werde am heutigen Mittwoch wohl der Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle erreicht. Doch erfahrungsgemäß folgen nach der Hitze die Blitze: Von den Alpen ziehen ins südliche Alpenvorland Gewitter auf mit stellenweise Starkregen und Potenzial für Unwetter und Sturmböen. In der Nacht zum Donnerstag sollen sie abklingen – aber die Ruhe hält nicht lange. Donnerstagfrüh ziehen von Westen her erneut Gewitter auf. Sie treten verstärkt ab donnerstagmittags und südlich der Donau auf.

Icon Vergrößern Die Karte des DWD mit den geschätzten Höchsttemperaturen am Mittwoch, 2. Juli in Deutschland. Foto: DWD Icon Schließen Schließen Die Karte des DWD mit den geschätzten Höchsttemperaturen am Mittwoch, 2. Juli in Deutschland. Foto: DWD

Hitzerekord in Deutschland: Das war der höchste Wert beim DWD

Wird der Jahresrekord von Kitzingen heute anderswo in Deutschland übertroffen? In einer Prognose des DWD sind gleich mehrere Regionen eingezeichnet, die Werte bis zu 40 Grad prognostizieren. Übrigens: Der Allzeit-Hitzerekord für Deutschland wurde am 25. Juli 2019 gemessen und lag bei 41,2 Grad an den DWD-Wetterstationen Tönisvorst und Duisburg-Baerl (beides Nordrhein-Westfalen). Die Prognosen deuteten aber nicht darauf hin, dass der Allzeit-Hitzerekord am Mittwoch geknackt werde, sagte der DWD-Sprecher.

Nach dem Höhepunkt am Mittwoch nehmen die Temperaturen gemächlich ab. Am Donnerstag werden im Südosten Deutschlands noch 29 bis 36 Grad erreicht. Am Freitag liegen die Höchstwerte zwischen 24 und 29 Grad – wieder an den Alpen kühler, in Franken heißer. Samstags klettert das Thermometer wieder um zwei bis drei Grad. (mit dpa)