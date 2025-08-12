Hitzewelle in Bayern: Wann folgen die ersten Gewitter?

Ein Eis, eine Badehose und ab ins Wasser - die Temperaturen knacken in dieser Woche regelmäßig die 30-Grad-Marke. Aufgrund der Hitze hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) heute für ganz Bayern sogar eine Hitzewarnung ausgesprochen. Ganz so extrem geht es im Süden Deutschlands aber nicht mehr lange weiter. Die ersten Gewitter kündigen sich bereits an.

DWD: Gewitter gegen Ende der Woche

Wer aktuell in einem der vielen bayerischen Freibäder das kühle Nass genießt, hofft darauf, dass das Wetter weiterhin so gut bleibt. Nach der Sommerhitze ist es aber nicht ungewöhnlich, dass Gewitter folgen.

Laut Informationen des DWD erwartet den Freistaat bereits in der Nacht zu Donnerstag die erste Abkühlung. Gewitterartiges Wetter und leichte Schauer können demnach lokal auftreten. Vor allem der Süden könnte dann von niedrigeren Temperaturen profitieren.

Icon vergrößern Den Regenschirm brauchen die Bayern eher gegen Ende der Woche. Foto: Martin Gerten, dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Den Regenschirm brauchen die Bayern eher gegen Ende der Woche. Foto: Martin Gerten, dpa (Symbolbild)

Gewitter am Ende der Woche: Ist der Sommer am Wochenende vorbei?

Auch am Freitag geht es ähnlich weiter. Aus Nordwesten strömt kühlere Luft in den Freistaat, vereinzelt können deshalb am Nachmittag Schauer und Gewitter auftreten. Am Wochenende bleibt es kühler, südlich der Donau kann es gewittrig werden.

Grund zur Sorge gibt es laut DWD also nicht. Erwartet werden moderate Gewitter, die schnell abklingen. Eine Warnung spricht der DWD aktuell deshalb noch nicht aus. Da Gewitter aber nur schwer langfristig vorauszusagen sind, ist die aktuelle Vorhersage noch nicht endgültig.

Den Sommer müssen die Bayern aber nicht verabschieden. Eine Abkühlung nach den extremen Temperaturen am Wochenanfang bedeutet nämlich weiterhin, dass die Temperaturen sommerlich bleiben - nun aber ohne Hitzewarnung.

Kommende Woche: Keine extreme Hitze in Bayern

In der kommenden Woche wird das Leben im Freistaat wieder erträglicher. Anfang der Woche stabilisiert sich das Wetter und lädt einmal mehr zu Aktivitäten im Freien in ganz Bayern ein.