Spätsommer in Bayern: Hitzewelle bringt 31 Grad und viel Sonne

Die letzte Woche der Sommerferien macht ihrem Namen alle Ehre. Meteorologen erwarten viel Sonne und bis zu 31 Grad.

Nach dem sommerlichen Wochenende erwartet Bayern eine Spätsommerwoche mit Hitzewelle. Mindestens bis zum Ende der Woche erwarten Meteorologen Höchsttemperaturen von mindestens 30 Grad. Dazu gibt es viel Sonne und nur vereinzelte Wolken.

Wetter in Bayern in dieser Woche: Viel Sonne und bis zu 32 Grad

Der Dienstag wird laut dem Deutschen Wetterdienst wolkenlos. Bei viel Sonne steigt die Temperatur auf bis zu 30 Grad. Am wärmsten wird es am unterfränkischen Main. Auch der Mittwoch wird verbreitet sonnig. Mit bis zu 31 Grad wird es dabei noch etwas wärmer als zum Wochenbeginn. Auch am Donnerstag und Freitag zeigt sich der Spätsommer in Bayern von seiner besten Seite. Bei viel Sonne steigt die Temperatur auf maximal 31 Grad.

Nach fünf sommerlichen Werktagen folgt ein sommerliches Wochenende. Am Samstag wird es laut dem Wetterkontor bei viel Sonne und vereinzelten Wolken bis zu 32 Grad warm. Am Sonntag wird es mit maximal 30 Grad zwar nicht ganz so warm, doch es bleibt laut Wetterkontor größtenteils sonnig.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Wann spricht man von Hitzewelle?

Von Hitze spricht man offiziell bei einer Temperatur ab 30 Grad. Ist es mindestens drei Tage in Folge mindestens 30 Grad warm, gibt es eine Hitzewelle.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 19°C, nachmittags 24°C und abends 18°C. Es wird heute voraussichtlich 12 Sonnenstunden geben.

Sommer in Deutschland bisher zu heiß und zu nass

Seit 27 Jahren sind die Sommer in Deutschland laut der aktuellen Sommerbilanz des Deutschen Wetterdienstes zu warm. In diesem Jahr folgte einem sehr sonnigen Juni ein Juli mit extremen Hitzepeaks und ein frühherbstlicher Auftakt im August – und das begleitet von zunehmenden Niederschlägen. Die durchschnittliche Temperatur lag in diesem Sommer bei 18,6 Grad und damit 2,3 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990.

Mit etwa 270 Litern pro Quadratmeter fiel im Sommer ein gutes Zehntel mehr Niederschlag als im Mittel der Referenzperiode 1961 bis 1990. Am meisten regnete es diesen Sommer im August. Es kam zu teils heftigen Starkregen- und Hagelgewittern und zu Dauerregen mit steigender Hochwassergefahr im Südosten.