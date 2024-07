Jeden Tag ein paar Grad mehr: Sommer in Baden-Württemberg

Es wird heiß: Bis Samstag soll es im Südwesten laut Deutschem Wetterdienst (DWD) jeden Tag um ein bis zwei Grad wärmer werden. Der vorläufige Hitzehöhepunkt wird am Samstag erwartet, der möglicherweise sogar der bisher wärmste Tag des Jahres in Baden-Württemberg wird. Der aktuelle Jahreshöchstwert wurde am 29. Juni mit 34,8 Grad an der Station Obersulm-Willsbach (Kreis Heilbronn) gemessen.

Der heutige Tag soll sonnig und trocken starten. Die Wetterexperten kündigen Temperaturen zwischen 25 Grad im Schwarzwald und 32 Grad in Karlsruhe an. Ein schwacher Wind soll gelegentlich mit einzelnen Böen ein wenig Frische bringen. Nachts kann es dann auf bis zu 12 Grad runterkühlen.

Jeden Tag ein wenig wärmer - eine kleine Hitzewelle rollt

Ein paar Wolken und Höchstwerte bis zu 33 Grad werden morgen erwartet. Nachmittags könnte es im Bergland einzelne Schauer geben. Sonst bleibt es trocken, prognostiziert der DWD. Nachts kühle es wieder ein wenig ab.

Am Samstag hält sich der Sonnenschein, die Temperaturen steigen weiter an. Am wärmsten soll es am Rhein werden, da könnte die 35 Grad-Marke geknackt werden. Nach dem wärmsten Tag der Woche kommt allerdings erneut ein Wetterwechsel: Gegen Nachmittag und Abend könnten erste vereinzelte Gewitter über das Bergland ziehen.

In der Nacht zum Sonntag verstärken sich dem Wetterdienst zufolge Wolken, Regen und Gewitter im gesamten Bundesland. Außerdem könnte es ziemlich windig werden.