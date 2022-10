Nach fast einem Monat: Leiche von vermisstem Bergsteiger gefunden

Ein 24-jähriger Bergsteiger stürzte bei einer Tour Mitte September und setzte Notrufe ab. Doch der Kontakt brach ab. Seitdem wurde der Mann vermisst.

Fast einen Monat lang wurde ein 24-jähriger Bergsteiger aus Hannover vermisst – jetzt herrscht traurige Gewissheit. Eine alpine Einsatzgruppe der Bergwacht fand seine Leiche am Donnerstagnachmittag auf einem Schneefeld am Hochkalter in Oberbayern.

Bergsteiger am Hochkalter in Ramsau setzt Notrufe ab

Der 24-Jährige war am 17. September bei Schneefall am Hochkalter in Ramsau bei Berchtesgaden zu einer hochalpinen Bergtour aufgebrochen. Unterhalb des 2607 Meter hohen Gipfels sei er dann abgerutscht, wie das Bayerische Rote Kreuz berichtete. Er setzte mehrere Notrufe ab, bei denen er angab, sich bei dem Schneesturm und der eisigen Kälte kaum noch halten zu können. Der Kontakt brach ab.

Vermisster Bergsteiger in Ramsau: Schwierige Suche

Die Suche nach dem Bergsteiger gestaltete sich als äußerst schwierig. Starker Schneefall und eisiger Wind machten die Suche laut Polizei unmöglich. Wenige Tage nach dem Verschwinden des Mannes wurden Polizeihubschrauber, eine Drohne und ein Kampfflugzeug der Bundeswehr eingesetzt – jedoch alles ohne Erfolg. Die Rettungskräfte konnten allerdings den Rucksack des Vermissten finden, wodurch sie den Suchbereich eingrenzen konnten.

Doch trotz der intensiven Suche blieb der 24-Jährige verschwunden. Ehrenamtliche der Bergwacht und Alpinbergführer der Polizei leisteten weit über tausend Einsatzstunden. "Aufgrund der Gesamtumstände war der Einsatz in den vergangenen Tagen nicht nur körperlich, sondern auch seelisch enorm belastend", schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Leiche von vermisstem Bergsteiger in Ramsau gefunden

Am Donnerstag (13. Oktober) gegen 14 Uhr wurde die Leiche des Bergsteigers dann aber doch gefunden. Ein österreichischer Polizeihubschrauber entdeckte sie auf einem Schneefeld. Der Schnee war getaut, sodass der Vermisste sichtbar wurde. Die Leiche wurde geborgen und nach Ramsau zum Bergwachtdepot geflogen.

Die Todesursache ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Ein Fremdverschulden oder die Beteiligung weiterer Personen schließen die Beamten aus.