Nur etwa jede vierte Professur in Bayern mit Frau besetzt

An bayerischen Hochschulen ist im vergangenen Jahr etwa ein Viertel der Professuren mit Frauen besetzt gewesen. Insgesamt lehrten 2.022 Professorinnen an den Hochschulen im Freistaat, wie aus Daten des Landesamts für Statistik hervorgeht. Dem gegenüber standen 6.003 männliche Professoren. Die Zahl der Professuren in Bayern insgesamt stieg demnach im vergangenen Jahr um 182.

Im Vergleich zu 2022 stieg der Anteil von Frauen damit um 4,7 Prozent. Vom Jahr 2021 zum Jahr 2022 war der Professorinnen-Anteil den Angaben zufolge noch um 7,6 Prozent gestiegen. Professorinnen seien im vergangenen Jahr weiterhin vorwiegend in der Fächergruppe Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften tätig gewesen, hieß es. An zweiter Stelle standen die Ingenieurswissenschaften. Ein Jahr zuvor waren noch die Geisteswissenschaften an Position zwei genannt.

In der Leitung von bayerischen Hochschulen waren nach Angaben des Statistikamts überwiegend Männer tätig. In Präsidialpositionen arbeiteten demnach zum Beispiel fast dreimal so viele Männer (32) wie Frauen (12).