03.11.2022

Wissenschaftsminister beraten über Verbesserung von Lehre

Die Wissenschaftsministerinnen und -minister von Bund und Ländern treffen sich am Freitag (10.00 Uhr) in München, um unter anderem über die Verbesserungen von Forschung und Lehre an Deutschlands Universitäten zu beraten.

Dem Vernehmen nach soll es unter anderem um das Finanzvolumen gehen, das Bund und Länder gemeinsam etwa für den Zukunftsvertrag "Studium und Lehre stärken", zur Verfügung stellen. Erwartet wird auch eine Debatte über die Folgen der starken Energiepreis-Anstiege, die den Universitäten finanziell deutlich zu schaffen machen. Die Konferenz unter Vorsitz von Bundeswissenschaftsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) findet erstmals in München statt. Eingeladen hat der stellvertretende Vorsitzende, Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU). (dpa)

