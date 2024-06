ADAC-Luftrettung in Bayern im Dauereinsatz

Die ADAC-Luftrettung ist wegen des Hochwassers in Bayern seit Samstag nach eigenen Angaben pausenlos im Einsatz.

Derzeit bereiten sich die Einsatzkräfte auf eine Verschärfung der Lage im Bereich der Donau vor, wie ein Sprecher am Sonntag in München sagte. Mittlerweile stünden zehn Rettungshubschrauber im Freistaat zur Verfügung, davon vier mit Winde.

Ein erster zusätzlicher Rettungshubschrauber mit Winde fliege seit Sonntag vom Klinikum Augsburg aus in die Hochwassergebiete und habe gleich in den ersten Stunden ein halbes Dutzend Menschen ausgeflogen. Der zweite hinzugeholte Hubschrauber mit Winde steht demnach in Ingolstadt bereit und könnte dort sowie in der Region um Straubing zum Einsatz kommen, da in den Regionen eine Verschlechterung der Lage erwartet wird.

Der ADAC rechnet damit, bis Mitte der neuen Woche wegen der Hochwasser-Situation in Bayern im Dauereinsatz zu sein.

(dpa)