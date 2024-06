Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr stirbt bei Rettungseinsatz

Ein Feuerwehrmann ist in Pfaffenhofen an der Ilm in Oberbayern ums Leben gekommen. Der 42-Jährige starb beim Versuch, Personen aus dem Hochwasser zu retten.

42-jähriger Feuerwehrmann stirbt bei Rettungseinsatz wegen Hochwasser

Gestern Abend lief gegen 23 Uhr im Bereich Affalterbach/Uttenhofen bei Pfaffenhofen ein Rettungseinsatz aufgrund der dortigen Hochwasserlage an. In einem mit Wasser umgebenen Haus waren mehrere Personen eingeschlossen, die sich selbst nicht mehr in Sicherheit bringen konnten.

Zur Rettung wurde ein Boot der Freiwilligen Feuerwehr Ehrenberg-Pfaffenhofen, besetzt mit vier Personen, eingesetzt. Beim Versuch in die Nähe des betroffenen Hauses zu gelangen, kenterte das Boot. Drei der Insassen konnten sich im Anschluss aus dem Wasser retten. Eine Person wurde zunächst vermisst. Angehörige der Wasserwacht konnten den 42-jährigen Vermissten gegen 02:20 Uhr nur noch tot aus dem Wasser bergen.