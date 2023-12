Hochwassergefahr in Bayern: Diese Landkreise sind betroffen

Auch nach den Weihnachtsfeiertagen ist die Hochwasserlage in Bayern angespannt. In mehreren Landkreisen gilt die rote Warnstufe. Dort können bebaute Gebiete überschwemmt werden.

Das Wetter in Bayern gibt auch nach den Weihnachtsfeiertagen Grund zur Sorge. Während der Sturm inzwischen nachgelassen hat, ist die Hochwasserlage noch immer angespannt. In mehreren Landkreisen gilt aktuell die rote Warnstufe.

Hochwasser in Bayern aktuell: Für welche Landkreise gibt es Warnungen?

Am Donnerstagvormittag darf sich vor allem der Süden Bayerns über viel Sonne freuen. In Franken ist es hingegen stark bewölkt und gebietsweise kann es etwas Regen geben. Dieser breitet sich allmählich nach Südosten aus. An den Alpen und im Vorland bleibt es meist trocken und teilweise auch sonnig. Die Höchsttemperatur liegt zwischen sechs und elf Grad, im Alpenvorland kann es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bis zu 13 Grad mild werden.

Die Hochwassergefahr ist auch am Donnerstag in vielen Regionen Bayerns noch immer hoch. Für mehrere Landkreise und Städte hat der Hochwassernachrichtendienst Bayern die rote Warnstufe ausgerufen. Dort besteht die Gefahr für Überschwemmungen für bebaute Gebiete. Diese Regionen sind betroffen:

Stadt und Landkreis Coburg

Landkreis Kronach

Landkreis Lichtenfels

Stadt und Landkreis Bamberg

Auch in anderen Regionen bleibt die Lage angespannt, Ausuferungen und Überschwemmungen sind auch dort möglich. Hier gilt die orange Warnstufe:

Stadt und Landkreis Aschaffenburg

Landkreis Miltenberg

Landkreis Main-Spessart

Stadt und Landkreis Würzburg

Stadt und Landkreis Schweinfurt

Landkreis Kitzingen

Landkreis Kulmbach

Stadt Weiden und Landkreis Neustadt an der Waldnaab

und Landkreis Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz

Landkreis Schwandorf

Stadt und Landkreis Regensburg

Landkreis Cham

Stadt Straubing und Landkreis Straubing-Bogen

und Stadt und Landkreis Passau

Landkreis Deggendorf

Landkreis Landsberg am Lech

am Landkreis Starnberg

Wetter in Bayern morgen und am Wochenende

Am Freitag ist es zunächst überall stark bewölkt, vereinzelt fällt auch noch etwas Regen. Im Laufe des Tages wird es im Süden freundlicher, im Nordwesten erwartet der DWD hingegen zum Abend vermehrt Regen. Dabei wird es zwischen sieben und 14 Grad mild. Am wärmsten bleibt es im Aplenvorland.

Am Samstag ist es stark bewölkt, am Vormittag fällt zeitweise Regen, im höheren Bergland Schnee. Bis zum Abend klingen die Niederschläge weitgehend ab und die Wolken lockern auf. In Hochfranken wird es örtlich nur sechs Grad warm, im Alpenvorland bis zu zwölf Grad.

Wer an Silvester auf einen klaren Himmel hofft, wird womöglich enttäuscht. Während im Südosten zunächst zeitweise noch die Sonne scheint, ziehen von Nordwesten her Wolken und Regen auf. Die Temperatur steigt dabei auf maximal fünf bis elf Grad. Auch in der Nacht zum Montag fällt gebietsweise noch Regen, im Bergland teilweise Schnee.