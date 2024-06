Hochwasserlage in Passau verschärft sich: Höhepunkt morgen erwartet

Die Hochwasserlage verschärft sich zu Beginn der neuen Woche in vielen Teilen Bayerns. Der Donaupegel in Passau soll noch bis Dienstag weiter steigen.

Noch immer regnet es in vielen Teilen Bayerns, die Hochwasserlage hat sich auch am Montag vielerorts noch nicht entspannt. Das Hochwasser konzentriert sich inzwischen zunehmend auf die Donau. Die Pegel oberhalb der Innmündung sind bereits deutlich über die höchste Meldestufe vier gestiegen. Der Hochwassernachrichtendienst Bayern (HND) geht davon aus, dass sie dort bis Dienstag noch weiter ansteigen.

Hochwasser in Passau: Pegelstand der Donau steigt deutlich

Bereits am Sonntag hatte Passau, wo die Flüsse Donau, Inn und Ilz zusammenkommen, mit erheblichem Hochwasser zu kämpfen. Der Pegelstand stieg auf mehr als 7,70 Meter, so der HND. Mehrere Straßen und Plätze in der Stadt standen unter Wasser.

Zum Beginn der neuen Woche rechnet Passau noch mit einer Verschärfung der Lage. Nach Angaben der Stadt könnte am Montag ein Pegelstand von 8,50 Meter erreicht werden. Der Scheitel des Hochwassers und ein Pegelstand von rund 9,00 Metern an der Donau wird für Dienstag erwartet.

Man geht davon aus, dass die Scheitelwelle sich über einen längeren Zeitraum halten wird. "Die Hochwasserwelle der Donau wird voraussichtlich Mittwochmittag das Landkreisgebiet erreichen", schrieb der Landkreis Passau am Sonntag auf seiner Webseite. Am stärksten soll der Bereich oberhalb von Passau betroffen sein. Es sei allerdings nach jetzigen Prognosen kein hundertjähriges Hochwasser zu befürchten.

Straßen wegen Hochwasser in Passau gesperrt

Aktuell sind mehrere Straßen in Passau gesperrt, Busse werden umgeleitet. Für Bürgerinnen und Bürger hat die Stadt ein Bürgertelefon für alle Fragen zum Hochwasser eingerichtet. Dieses ist von 8 bis 20 Uhr unter 0851 396 866 zu erreichen. Die Feuerwehr und das THW haben bereits in der Altstadt 8000 Sandsäcke verbaut. Auch im Bereich der oberen Donaulände wurden am Sonntag Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Die Stadt will die aktuellen Entwicklungen genau beobachten und rechtzeitig über weitere Maßnahmen informieren, heißt es auf der Webseite.

Hochwasser in Bayern: Teilweise weiter Dauerregen am Montag

In vielen Teilen Bayerns ist am Montag vorerst keine Entspannung der Lage in Sicht. Der Deutsche Wetterdienst warnt im Süden noch immer vor Dauerregen. Südlich der Donau und im Bayerwald werden wieder Schauer und einzelne, teils schwere Gewitter erwartet. Auch heftiger Starkregen ist wieder möglich.