Hochwasser in Regensburg aktuell: 200 Menschen müssen Häuser verlassen

Das Hochwasser hat sich auf die Donau verlagert. In Regensburg wurde die höchste Meldestufe erreicht. 200 Menschen wurden am Montagabend aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht.

Die Hochwasserlage in Bayern hat sich vielerorts noch immer nicht entspannt. Inzwischen konzentriert sich das Hochwasser zunehmend auf die Donau, nachdem die Fluten an den Zuflüssen langsam zurückgehen. Nach Angaben des Hochwassernachrichtendienstes Bayern (HND) seien die Höchststände dort weitgehend erreicht. Aktuell hat der Donaupegel an der Eisernen Brücke in Regensburg deutlich die Meldestufe 4 überschritten. Der Wasserhöchststand wird am Dienstagvormittag erwartet.

Am späten Montagabend mussten 200 Menschen in der Stadt ihre Häuser verlassen. Die betroffene Straße liegt in der Innenstadt direkt an der Donau. Eine Sprecherin der Stadt teilte mit, dass der Untergrund dort durch den hohen Grundwasserspiegel stark aufgeweicht sei. Deswegen bestehe die unmittelbare Gefahr, "dass die Hochwasserschutzelemente keinen Halt mehr haben, schlagartig versagen und die Straße geflutet wird". Die Stadt hat ein Notquartier in einer Sporthalle zur Verfügung gestellt.

Hochwasser verlagert sich auf Donau: Regensburg ruft Katastrophenfall aus

Weil das Wasser an der Donau immer weiter stieg, hat Regensburg den Katastrophenfall ausgerufen. Zudem hat die Stadt ein Bürger-Telefon zum Hochwasser eingerichtet. Die Verwaltung ist nach eigenen Angaben unter der Telefonnummer 507-8936 rund um die Uhr für Bürgerinnen und Bürger erreichbar. Aktuelle Informationen sollen auf der Webseite der Stadt und über die gängigen Warn-Apps veröffentlicht werden.

Am Dienstagmorgen habe die Wasserhöhe am Messpunkt Eiserne Brücke einen Stand von 6,15 Meter erreicht, so der HND. Zum Vergleich: Am vergangenen Dienstag lag der Wert im Schnitt noch bei etwa 2,70 Metern. Beim vergangenen großen Hochwasser am 4. Juni 2013 wurden nach den Daten der Experten 6,82 Meter gemessen. Am Regen geht das Hochwasser laut dem HND langsam wieder zurück.

Bereits am Wochenende hatten mehrere Landkreise und Städte in Bayern den Katastrophenfall ausgerufen. In vielen Regionen sind Flüsse und Bäche nach tagelangem Dauerregen über die Ufer getreten, Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Zehntausende Helfer sind im Einsatz.

Hochwasser in Bayern: Nur wenig Regen in Regensburg erwartet

Inzwischen hat der Deutsche Wetterdienst alle Unwetterwarnungen vor Gewittern und Dauerregen in Bayern aufgehoben. Am Dienstagvormittag erwartet er in Bayern einen Mix aus Sonne und Wolken. Nur an den Alpen sind später wieder einzelne Schauer und Gewitter möglich. Die Temperatur steigt auf 20 bis 25 Grad. (mit dpa)