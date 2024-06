Hochwasser in Schwaben

vor 34 Min.

Jahrhundertregen, zweite Welle, Dammbrüche: Sieben Grafiken zum Hochwasser in der Region

Plus Manche Orte blieben knapp unter einem Jahrhunderthochwasser, andere lagen deutlich darüber, wieder andere stellen sich auf eine zweite Welle ein. Die Flut in Grafiken.

Seit dem Wochenende jagt eine Schreckensnachricht die nächste. Kleine Bäche schwellen zu Strömen an, Pegel an Flüssen steigen über den Stand eines Jahrhunderthochwassers hinaus, Dämme brechen und Wassermassen überfluten Ortschaften. So sieht die Situation seit Samstag in vielen Orten in Schwaben und Oberbayern aus. Wie sich das Hochwasser anbahnt und wie dramatisch es an einigen Orten verläuft, zeigen die folgenden Grafiken.

So viele Landkreise und Städte in Bayern haben den Katastrophenfall ausgerufen

Momentan haben fünfzehn Landkreise in Bayern den Katastrophenfall ausgerufen. Dazu kommen die Städte Regensburg und Straubing. Waren es zu Beginn des Wochenendes vor allem Landkreise am oberen Lauf der Donau, wie etwa Neu-Ulm und Günzburg, die den Katastrophenfall erklärten, kämpfen nun auch niederbayerische Kreise wie Straubing-Bogen oder das oberbayerische Rosenheim mit den Fluten. Er soll vor allem dabei helfen, die Einsatzkräfte schneller koordinieren zu können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen