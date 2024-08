Spenden nach der Flut: „Ich bin der Kartei der Not unfassbar dankbar“

Fast drei Monate ist es her, dass das Hochwasser große Gebiete in Schwaben und Oberbayern unter Wasser gesetzt hat. Aus der Öffentlichkeit verschwindet die Flut allmählich, viele Menschen haben allerdings noch immer mit den Folgen zu kämpfen. Fünf Betroffene berichten, wie sie die Schäden noch immer beschäftigen und wie ihnen die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, geholfen hat.

Jonathan Lyne