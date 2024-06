Landrat bittet um Verzicht auf Hausaufgaben und Tests

Schülerinnen und Schüler im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm sollen wegen der Hochwasserfolgen vorerst möglichst von Hausaufgaben und Tests verschont bleiben.

Darum hat der Landrat des Landkreises, Albert Gürtner, Schulleitungen und Lehrkräfte in der Region am Dienstag gebeten. Dieser Schritt sei in Absprache mit dem Leiter des örtlichen Schulamts erfolgt.

Viele Eltern im Landkreis seien derzeit ehrenamtlich als Fluthelfer im Einsatz. "Bitte nehmen Sie Rücksicht auf die familiären Situationen", sagte der Politiker der Freien Wähler laut Mitteilung des Landratsamts. "Nicht selten haben die zahlreichen Ehrenamtlichen neben ihren ehrenamtlichen Einsätzen ihre schulpflichtigen Kinder zu betreuen."

Mit weniger Hausaufgaben und Verzicht auf Tests "könnten die Belastungen der Familien erheblich reduziert werden", sagte Gürtner demnach. "Wir verstehen, dass die Lehrkräfte Beurteilungen brauchen, bitten aber, soweit möglich, gegenwärtig darauf zu verzichten."

(dpa)