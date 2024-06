THW evakuiert Menschen im Landkreis Augsburg und Memmingen

Im Landkreis Augsburg und in Memmingen haben Menschen am Samstag ihre Häuser verlassen müssen.

Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) haben sie in Sicherheit gebracht, sagte eine Sprecherin des THW. In Lindau habe sich die Lage etwas entspannt. Die Menschen könnten dort wieder zurück in ihre Häuser, so die Sprecherin.

Insgesamt seien im Süden Bayerns rund 250 Einsatzkräfte des THW im Einsatz, um das Hochwasser zu bekämpfen, teilte das THW mit. Die Einsatzkräfte würden Sandsäcke befüllen und mit diesen in Regionen in Lindau, Memmingen, Neu-Ulm und Fischach Dämme bauen. Zudem versuche man, mit Folien Dämme zu stabilisieren, um einen Bruch zu verhindern. Ebenfalls werde versucht, mit Hochleistungspumpen das Wasser von den Staudämmen abzupumpen und diese so zu entlasten.

(dpa)