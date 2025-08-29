Zahl der Arbeitslosen in Bayern nimmt zu

Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist im August auf 326.947 gestiegen. Das sind 14.923 oder 4,8 Prozent mehr als noch im Vormonat, wie die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte.

Die Arbeitslosenquote im Freistaat legte auf 4,2 Prozent zu - ein Anstieg um 0,2 Prozentpunkte im Vergleich zum Juli. Damit sei die Arbeitslosenquote in einem August so hoch wie seit 2010 nicht mehr, teilte der stellvertretende Chef der Regionaldirektion, Peter Michel, mit. Stichtag für die aktuellen Daten war der 13. August.