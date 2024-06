35-Jähriger soll Mann schwer verletzt haben: Festnahme

Zwei Männer streiten am Dienstagmorgen. Wieso, ist zunächst unklar. Es eskaliert: Einer der beiden soll seinem Kontrahenten in den Oberkörper gestochen haben. Der Mann wird schwer verletzt.

Ein 35-Jähriger soll einem anderen Mann bei einem Streit in Hof in den Oberkörper gestochen und ihn dadurch schwer verletzt haben. Nach der Attacke am Dienstagmorgen sei der Verdächtige geflohen und habe den verletzten 39-Jährigen zurückgelassen, teilte die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mit. Der 39-Jährige wurde demnach von Passanten gefunden und kam in ein Krankenhaus. Seine Verletzungen waren nicht lebensgefährlich. Der Tatverdächtige sei bei einer anschließenden Fahndung entdeckt und festgenommen worden.

Wieso die beiden Männer gestritten hatten und wie genau es zu dem Angriff kam, war den Ermittlern zunächst unklar. Details zur Tatwaffe gab die Polizei vorerst nicht an.

(dpa)