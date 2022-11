Junge Autofahrerin prallt gegen Baum und stirbt

Eine junge Frau ist im Landkreis Hof mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und gestorben.

Nach Polizeiangaben war die 21-Jährige am Montagmorgen auf der Bundesstraße 173 bei Schwarzenbach am Wald aus zunächst unklaren Ursachen von der Fahrbahn abgekommen. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und verständigte den Notruf. Doch Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst konnten der in ihrem Auto eingeklemmten Frau nicht mehr helfen. Sie starb den Angaben zufolge noch am Unfallort. Die B173 musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

(dpa)