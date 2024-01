Mann gerät mit Hand in Textilwalze und wird verletzt

Ein Arbeiter in Hof ist mit seiner Hand in eine Textilwalze geraten und verletzt worden.

Der 52 Jahre alte Mann führte am frühen Mittwochmorgen Wartungsarbeiten an der Maschine durch und legte sich dazu unter die Walze. Wie die Polizei mitteilte, wurde seine Hand dabei bis zum Gelenk in die im Betrieb befindliche Textilmaschine gezogen. Der Mann erlitt demnach mehrere offene Brüche sowie Quetschungen. Er kam in ein Krankenhaus.

(dpa)