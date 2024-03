Polizist bricht sich bei Festnahme den Fuß

Ein Polizist ist bei der Festnahme einer randalierenden Frau in Hof (Saale) umgeknickt und hat sich den Fuß gebrochen.

Die 41-Jährige habe am Dienstagmorgen eine Wirtschaft nicht mehr verlassen wollen und habe randaliert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Auch die Belehrungen der Beamten hatte die Frau zunächst ignoriert. Als diese sie fesselten, habe sie sich gewehrt und die Beamten auch angegriffen. Auf dem Weg zum Streifenwagen versuchte die Frau sich loszureißen, wodurch ein Polizist umknickte. Die 41-Jährige kam auf Anordnung eines Richters bis zum Abend in eine Arrestzelle. Sie muss sich wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands und Körperverletzung verantworten.

(dpa)