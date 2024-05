Rentnerin vor eigener Haustür überfallen

Eine Rentnerin ist vor ihrer Haustür in Hof überfallen worden.

Ein Unbekannter habe versucht, ihr die Handtasche zu entreißen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Frau sei bei dem Angriff am Sonntagnachmittag gestürzt und mit Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Auf der Flucht habe ein Zeuge dem Täter noch ein Bein gestellt. Der Mann fiel hin, entkam aber, wie es weiter hieß.

(dpa)