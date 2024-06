87- und 84-Jährige vor Hochwasser aus Haus gerettet

Zwei Seniorinnen mussten aus ihrem gefluteten Haus in Hofkirchen im Landkreis Passau gerettet werden.

Ein Sprecher der Polizei teilte am Donnerstag mit, dass das Erdgeschoss und der Garten bereits überflutet gewesen seien. Eine Verwandte habe den Notruf getätigt, da zwei Bewohnerinnen 87- und 84-Jahre alt waren. Weil die 87-Jährige zudem Rollstuhlfahrerin war, sei entschieden worden, die Frauen aus dem Einfamilienhaus zu retten. Sie wurden von Feuerwehr und Wasserwacht zu Fuß aus dem Haus geholt und vorübergehend woanders untergebracht, so der Sprecher weiter. Die übrigen Bewohner verließen ebenfalls am Mittwoch das Haus.

(dpa)