DWD warnt vor hoher Waldbrandgefahr am Samstag in Bayern

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat den Waldbrand-Gefahrenindex der kommenden Tage für Bayern erhöht. Demnach ist die Bedrohungslage in weiten Teilen Bayerns besonders am Samstag ernst. In zwei Regionen des Freistaats sprach die Behörde sogar die höchste Warnstufe 5 aus, um auf das Risiko eines Brandausbruchs hinzuweisen.

DWD: Flächendeckend hohe Waldbrandgefahr am Samstag in Bayern

Auch im übrigen Bayern ist die Gefahr fast flächendeckend hoch. Zahlreiche Warnungen der Stufe 4 gibt es für Samstag im Norden Oberbayerns, in Franken und in einigen Gegenden der Oberpfalz. In den betroffenen Gebieten liegen die Städte Ingolstadt, Nürnberg, Regensburg, Bayreuth und Weiden.

Wegen der erhöhten Gefahr ordneten die Regierungsbezirke in Franken und der Oberpfalz am Wochenende Hubschrauberflüge an. Waldbrände sollen so schnell entdeckt und Löscharbeiten zügig eingeleitet werden können.

Waldbrand-Gefahrenindex Stufe 4: Das sind die von der Warnung betroffenen Regionen

„Wir müssen die Waldbrandgefahr ernst nehmen und verantwortungsvoll mit der Natur umgehen. Untersuchungen zeigen: Der Mensch ist leider die häufigste Ursache für Waldbrände“, kommentierte Markus Riebler, Bereichsleiter am Augsburger Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, die Gefahr von Brandausbrüchen zu Beginn der Woche.

Der DWD teilt seinen Waldbrand-Gefahrenindex in fünf Stufen ein. Stufe 1 geht von einer „sehr geringen“ Waldbrandgefahr aus, während die Bedrohungslage bei Stufe 5 „sehr hoch“ ist.

Diese Messstationen des DWD gehen für Samstag, 5. Juli, von einer hohen Waldbrandgefahr der Stufe 4 aus.

Donauwörth-Osterweiler

Ingolstadt-Manching

Neuburg an der Donau

Dillingen/Donau-Fristingen

Günzburg

Ostheim vor der Rhön

Teuschnitz

Sandberg

Hof

Lautertal-Oberlauter

Bad Königshofen

Kronach

Bad Kissingen

Schönwald/Ofr.-Brunn

Staffelstein, Bad-Stublang

Kahl/Main

Wunsiedel-Schönbrunn

Lohr-Halsbach/Main

Neuhütten/Spessart

Fichtelberg-Hüttstadl/Oberfranken

Arnstein-Müdesheim

Heinersreuth-Vollhof

Bamberg

Ebrach

Neustadt-Filchendorf am Kulm

Würzburg

Röllbach

Kitzingen

Weiden

Gräfenberg-Kasberg

Möhrendorf-Kleinseebach

Gollhofen

Nürnberg (Flughafen)

Markt Erlbach-Hagenhofen

Pommelsbrunn-Mittelburg

Amberg-Unterammersricht

Oberviechtach

Kümmersbruck

Nürnberg-Netzstall

Schwandorf

Weidenbach-Weiherschneidbach

Roth

Schorndorf-Knöbling

Parsberg-Eglwang/Oberpfalz

Regensburg

Weißenburg-Emetzheim

Gelbelsee

Eichstätt-Landershofen

Reimlingen

Harburg

DWD warnt am Samstag auch mit höchster Stufe 5 vor Brandausbruch

In den Bereichen dieser DWD-Messstationen herrscht am Samstag, 5. Juli, eine sehr hohe Waldbrandgefahr der Stufe 5.

Schonungen-Mainberg

Rothenburg ob der Tauber

Kösching

Für Sonntag misst auch die Station im Lechfeld südlich von Augsburg die höchste Waldbrandgefahr der Stufe 5. Auch in anderen Regionen Bayerns bleibt die Bedrohungslage am Sonntag nach wie vor hoch. Erst Anfang der kommenden Woche rechnet der DWD mit einer Entspannung der Lage. (mit dpa)