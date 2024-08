Baufälliges Haus stürzt ein - stundenlange Aufräumarbeiten

Ein baufälliges Gebäude ist in Mertingen (Landkreis Donau-Ries) am Samstagabend eingestürzt. Dabei fielen Teile des Dachs und der Mauern auf die angrenzende Straße, wie die Polizei mitteilte. Während der Aufräumarbeiten war die Straße für etwa drei Stunden gesperrt, bei der es sich nach Angaben eines Polizeisprechers um einen «Hauptverkehrsknotenpunkt» handelt. Der leerstehende Stadel war laut Sprecher sehr alt und stürzte wohl deshalb ein. Es entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. Zuvor war bei der Polizei die Mitteilung eingegangen, ein Lastwagen sei in das Gebäude gefahren. Das bewahrheitete sich laut des Sprechers nicht.

