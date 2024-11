Lagerhalle in Oberbayern brennt einen Tag später erneut

Eine Lagerhalle in Feldkirchen-Westerham (Landkreis Rosenheim) ist erneut in Brand geraten. Bereits am Vortag war dort ein Feuer ausgebrochen und hatte einen Schaden im hohen sechsstelligen Bereich verursacht. Polizeiangaben zufolge war zunächst nicht bekannt, ob der Brand vom Montag wieder aufgeflammt war, oder ob es sich um einen davon unabhängigen neuen Brand handelte.

Verletzte gibt es nach Angaben eines Polizeisprechers nicht. Eine mögliche Brandstiftung schloss die Polizei bei dem Brand am Montag zunächst nicht aus. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.