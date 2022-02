Hoher Schaden nach Lastwagenbrand

Ein Schaden von geschätzt rund 250.000 Euro ist bei einem Lastwagenbrand auf der Autobahn 8 bei Augsburg entstanden.

Die Polizei sperrte die A 8 in Richtung Stuttgart bis in die Nacht, wie ein Sprecher am Dienstagmorgen mitteilte. Die Beamten leiteten demnach den Verkehr um, es entstand ein Stau.

Den Angaben zufolge hatte der Fahrer den Brand am Montagnachmittag bemerkt, seinen Lkw auf den Seitenstreifen gelenkt und die Zugmaschine vom Auflieger abgekoppelt. Das Fahrzeug hatte Kunststoffgranulat geladen, der Auflieger brannte laut Polizeiangaben komplett aus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Arbeiten dauerten bis in die Nacht an, da sich Glutnester wiederholt entzündeten, wie die Polizei mitteilte. Warum das Feuer ausbrach, war noch unklar.

