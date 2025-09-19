Opferstöcke in Basilika Birnau aufgebrochen

Unbekannte haben in der Basilika Birnau am Bodensee mehrere Opferstöcke aufgebrochen. Dabei richteten sie einen Schaden von mehr als 50.000 Euro an, wie die Polizei mitteilte. Außerdem stahlen sie einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag.

In der Nacht auf Freitag brachen sie demnach die Eingangstür und weitere Holztüren mit Gewalt auf. Dann machten sie sich an den Opferstöcken zu schaffen. Die Polizei ermittelt nun nach den unbekannten Tätern.