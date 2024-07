Tanklaster überschlägt sich - 350.000 Euro Schaden

Ein mit Tausenden Litern Heizöl beladener Tanklaster kommt von einer Straße in Niederbayern ab und überschlägt sich. Öl tritt keines aus, der entstandene Schaden wird aber hoch eingeschätzt.

Simbach am Inn (dpa/lby) - Mehr als eine Viertelmillion Euro Schaden sind wegen eines von einer Straße abgekommenen Lastwagens bei Simbach am Inn (Landkreis Rottal-Inn) entstanden. Der mit 18.000 Litern Heizöl beladener Tanklaster sei am Montag aus bisher unklaren Gründen von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Daraufhin überschlug sich das Fahrzeug.

Glück im Unglück: Öl trat keines aus und auch der 53 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Jedoch entstand Polizeiaussagen zufolge am Fahrzeug ein geschätzter Schaden von 350.000 Euro.

(dpa)