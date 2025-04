Lkw-Fahrer schmuggelt über vier Millionen Zigaretten

Mehr als 4,6 Millionen geschmuggelte Zigaretten haben deutsche Zollbeamte an der Grenze zu Deutschland im österreichischen Suben bei der Überprüfung eines Lastwagens aus der Türkei gefunden. Der Steuerschaden beläuft sich demnach auf rund 936.000 Euro, wie der Zoll mitteilte.

Als Ladung sei am Donnerstag vergangener Woche eigentlich unter anderem Toilettenpapier angegeben worden. Stattdessen hätten sich in mehreren Kartons die Zigaretten befunden. Der 55 Jahre alte Fahrer wurde tags darauf einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Landshut vorgeführt, wie es weiter hieß. Er sei anschließend in Untersuchungshaft gekommen.