Horst Seehofer: „Warum geht Merkel nicht auch zu den Opfern ihrer Migrationswende?“

Herr Seehofer, Ehrenbürger der Stadt Augsburg sind Sie bereits, jetzt kommt der Ehrendoktor der Medizinischen Fakultät der Uni hinzu. Alles erreicht, könnte man sagen…

HORST SEEHOFER: Mehr geht nicht. Mich freut und ehrt das. Ich habe ja viele Auszeichnungen bekommen, aber diese ist so einzigartig, wie die Sache selbst: Das ist eine Jahrhundertentscheidung gewesen.

„Die Uniklinik kommt!!!“, haben Sie am 16. Februar 2009 in das goldene Buch der Stadt geschrieben - mit drei Ausrufezeichen. Warum war Ihnen Augsburg als Standort so wichtig?

SEEHOFER: Das war damals eine Hochrisikoansage. Ich wusste, wenn das nicht passiert, dann brauchst Du Dich in Augsburg und Schwaben nicht mehr blicken lassen. Der berühmte damalige Landtagskorrespondent Ihrer Zeitung, Uli Bachmeier, kam danach mit etlichen Aktenordnern in den Landtag, stellte die auf eine Fensterbank und sagte zu mir: Das sind all die Vorhaben zum Klinikum, die seit Franz Josef Strauß gescheitert sind. Er befürchtete, dass es auch mir so gehen wird.

Heute studieren an der Medizinischen Fakultät der Uni Augsburg mehr als 700 junge Menschen. Sind Sie stolz darauf?

SEEHOFER: Ich habe diesen weißen Fleck in Schwaben und Augsburg gesehen – und mich gefragt: Warum sollen die Menschen in Schwaben nicht Spitzenmedizin in ihrer Heimat haben? Es gab viele Unterstützer: Kurt Gribl, der damalige Oberbürgermeister, hat nie lockergelassen, wenn wieder mal eine Million nötig war. Alfred Sauter hat bei der Gewinnung von Professor Peter geholfen, der maßgeblich die Konzeption gezimmert hat. Das Netzwerk Schwaben und Augsburg mit Landrat Martin Sailer, Max Strehle und allen Abgeordneten aus der Region hat sehr gut zusammengewirkt. Und die ganze Uni Augsburg sowie das Klinikum Augsburg standen emotional dahinter. Sie alle können richtig stolz sein.

Mit der Uniklinik schloss Augsburg zu anderen bayerischen Großstädten wie Nürnberg und München auf. Gleichzeitig führt die Krankenhausreform von Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach heute dazu, dass Kliniken auf dem Land schließen müssen. Wie bewerten Sie diese Kluft?

SEEHOFER: Der Bund und die Krankenkassen finanzieren die Betriebskosten, aber Bayern ist für die Krankenhausplanung zuständig. Daher liegt es am Freistaat, ein Konzept aufzulegen: Wo brauchen wir große Krankenhäuser mit höchster Qualität? Und was ist in der Fläche für die Grundversorgung nötig? Bei Schlaganfall, bei Transplantationen, da muss man in ein größeres Krankenhaus, für eine Schnittwunde oder Blinddarm sicher nicht. Die bayerische Politik muss den Menschen sehr klar sagen: Was geht noch, was nicht mehr? Stattdessen haben wir jetzt etwas, was ich kalte Insolvenz nenne: Kliniken schließen, weil sie nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können.

Jenseits der Gesundheitspolitik – wie bewerten Sie die neue Bundesregierung?

SEEHOFER: Die Regierung ist gut gestartet. Unsere Mitglieder in der CSU sind sehr zufrieden. Der Grundkonsens auch in der Bevölkerung ist: Die Regierung Merz hat jetzt eine Chance verdient. Ich bedauere, dass den vielen guten Entscheidungen jetzt einige Kratzer in der Glaubwürdigkeit gegenüberstehen – Stromsteuer, die Wende bei der Schuldenbremse. Aber insgesamt stimmt die Richtung.

Wie schwer belastet das Scheitern der Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin die Regierung? Würden Sie Frau Brosius-Gersdorf wählen?

SEEHOFER: Wenn die gesamte Führung von CDU und CSU einem Abgeordneten die Wahl empfiehlt, so wie geschehen, hätte ich sie gewählt.

Ihr politischer Ziehsohn, Alexander Dobrindt, ist Ihnen im Amt des Bundesinnenministers gefolgt. Empfinden Sie Genugtuung, dass er nun an den Grenzen diejenigen Zurückweisungen anordnen kann, die Sie wegen Angela Merkel unterlassen mussten?

SEEHOFER: Das macht mich regelrecht glücklich. Es zeigt aber auch: Du kannst als Innenminister strampeln, wie Du willst, wenn der Kanzler wie damals Angela Merkel nicht mitzieht, bringt das nichts. Dobrindt macht jetzt, was wir seit 2015 verfolgt haben. In meiner Regierungserklärung 2015 vor dem bayerischen Landtag habe ich gesagt: Wenn die Politik die Zuwanderung nicht begrenzt, wird die Bevölkerung die Politik begrenzen, und zwar durch Entzug des Vertrauens. So ist es mit der AfD gekommen. Es ist schon grotesk, wenn diejenigen, die für die sogenannte Willkommenskultur waren, wie die heutige Bildungsministerin Karin Prien, jetzt eine Obergrenze für Migrantenkinder ins Gespräch bringen. Man hat uns Bayern immer beschimpft, wie inhuman wir seien und jetzt kommen die gleichen Leute und sagen: Oho, Deutschland hat sich ja verändert…

Das Problem ist nur, dass Dobrindts Vorgehen an der Grenze rechtlich auf wackeligen Füßen steht. Droht ihm mit den Grenzkontrollen sein zweites Mautdesaster, also die Aufhebung durch den Europäischen Gerichtshof?

SEEHOFER: Das wird nicht passieren. Europa sollte sich lieber darum kümmern, dass die Außengrenze besser kontrolliert wird und dass es endlich zu einer gerechteren Verteilung der Flüchtlinge in der EU kommt.

Ihr Nachfolger als Ministerpräsident, Markus Söder, spricht von der „Letzten Patrone“ der Demokratie.

SEEHOFER: Ich halte nicht viel von solchen Äußerungen. Deutschland ist eine stabile und reife Demokratie. Ich empfehle das Buch „Die Totengräber - Der letzte Winter der Weimarer Republik“. Schon damals zeigte sich: Das Erstarken der Rechtsextremen ist immer eine Folge von schlechter Politik der Etablierten. Da hilft keine Lichterprozession, sondern nur gute Politik.

Reichen die Änderungen in der Flüchtlingspolitik, um die AfD nachhaltig zu schrumpfen?

SEEHOFER: Das ist ein erster Schritt, weitere müssen folgen, vor allem eine Reform des Bürgergelds. Schauen Sie: zwei Erwachsene, das sind 1100 Euro Bürgergeld, zwei, drei Kinder nochmal so viel. Dann wird die Miete bezahlt, die Energie und vieles mehr. So viel Einkommen hat eine Krankenschwester in aller Regel nicht zur Verfügung. Das kann man niemandem erklären. Die Abschaffung von Hartz IV war eine politische Todsünde – und die Union hat in der Ampelzeit sogar zugestimmt! Kanzlerin Merkel hat sich im Bundestag mehrfach bei Schröder für die Agenda 2010 bedankt. Da hat sogar sie Kurs gehalten.

Haben Sie Merkels Buch schon gelesen?

SEEHOFER: Nein, Sie können in meinem Bücherregal schauen – ich habe es nicht. Aber die Stellen, wo ich vorkomme, hat man mir erzählt. Das Buch ist eine Autobiografie. Da ist es erlaubt, dass man sein Leben so schildert, wie man es selber gern sieht. Dass aber das ganze Leben in so einem Buch aufgehübscht und nur noch als makellos geschildert wird – ein solches Leben gibt es nicht.

Die Beziehung zwischen Altkanzlerin Angela Merkel und Horst Seehofer war zunehmend belastet.

Angela Merkel verteidigt ihre Entscheidungen gerade in der Flüchtlingsfrage vehement…

SEEHOFER: Ich frage mich da schon: Warum geht Merkel nicht auch zu den Opfern ihrer Migrationswende? Den Menschen, die wegen gescheiterter Integration leiden, wegen gestiegener Kriminalität, an dysfunktionalen Schulen? Natürlich gibt es viele gelungene Beispiele, gerade im Krankenhaus, unserem Thema heute. Da sind großartige Ärzte mit Migrationshintergrund, tolle Pflegerinnen – wir brauchen diese Menschen. Aber es gibt eben auch die Kehrseite: Mannheim, Solingen, Aschaffenburg.

Und in Bayern? Markus Söder regiert die CSU als Alleinherrscher. Wer könnte ihm einmal nachfolgen?

SEEHOFER: Mir ist da nicht bange, wir haben gute Leute – von Dobrindt war die Rede, auch der Landesgruppenchef Hoffmann und der Fraktionsvorsitzende Holetschek leisten gute Arbeit. Was fehlt, sind Frauen in besonders wichtigen Positionen. Mal eine CSU-Bundesfinanzministerin, das wäre was. Deswegen befürworte ich übrigens, dass Ilse Aigner Bundespräsidentin wird.

Was halten Sie von Markus Söders Politik?

SEEHOFER: Jeder meiner Vorgänger hat seine Zeit geprägt. Alfons Goppel hat die Gebietsreform angestoßen, Strauß, neben der Weltpolitik, den neuen Münchner Flughafen. Max Streibl hat zu seiner Zeit jede Steuerreform in Deutschland geprägt, Beckstein war Mister Sicherheit, Stoiber hat die Wissenschaftslandschaft führend in Deutschland gemacht. Auch ich habe ein paar Dinge beigetragen, wie die Uniklinik Augsburg …

… was ist Söders Projekt ...?

SEEHOFER: … Söder steht ja noch mitten im Geschäft.. Grundsätzlich gilt: Ich äußere mich nicht zu meinem Nachfolger, ich spreche allenfalls über Wahlergebnisse.

Jetzt wäre eine Gelegenheit…

SEEHOFER: … wir wollten doch über Augsburg reden..

Nach dem Ehrendoktor der Uni Augsburg, was kommt dann – der Horst-Seehofer-Platz?

SEEHOFER: Ach was, da kommt dann in zwanzig Jahren eine Äußerung ans Licht, die dann nicht in die Zeit passt - und schon ist das Schild wieder ab. Nein, das brauche ich nicht.

Zur Person Horst Seehofer, 76, ist einer der bekanntesten bayerischen Politiker der vergangenen Jahrzehnte. Er war von 2008 bis 2019 CSU-Vorsitzender und ist seitdem deren Ehrenvorsitzender. Auf Bundesebene gehörte Seehofer vier Bundesregierungen an, zuletzt als Innenminister von 2018 bis 2021 dem Kabinett IV von Angela Merkel. Von 2008 bis 2018 war Seehofer bayerischer Ministerpräsident.