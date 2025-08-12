Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Hubschrauber im Einsatz: Lastwagen kippt um - Autobahn 8 in Richtung München gesperrt

Hubschrauber im Einsatz

Lastwagen kippt um - Autobahn 8 in Richtung München gesperrt

Wer aus Nordwesten in Richtung München fahren will, braucht Geduld: Nach einem Unfall ist eine wichtige Verkehrsroute zur Landeshauptstadt gesperrt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Abschnitt vor dem Übergang auf die A99 wurde für Rettungsmaßnahmen gesperrt. (Symbolbild)
    Der Abschnitt vor dem Übergang auf die A99 wurde für Rettungsmaßnahmen gesperrt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Autofahrerinnen und Autofahrer auf der Autobahn 8 in Richtung München müssen sich nach einem Lastwagenunfall in Geduld üben. Der Abschnitt unmittelbar vor der Eschenrieder Spange, dem Übergang auf die A99, sei am Vormittag gesperrt worden, teilte die Polizei mit.

    Wie lange die Sperrung dauern könnte, blieb zunächst unklar. Der Verkehr staute sich in der Folge bis hinter die Ausfahrt zu Bundesstraße 471, die Autofahrer als Umgehungsroute nutzen könnten.

    Den Angaben zufolge war ein Lastwagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Ein Hubschrauber sollte im Zuge des Rettungseinsatzes am Unfallort landen. Wie es zu dem Unfall kam und inwieweit der Lastwagenfahrer verletzt wurde, blieb zunächst offen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden