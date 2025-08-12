Lastwagen kippt um - Autobahn 8 in Richtung München gesperrt

Autofahrerinnen und Autofahrer auf der Autobahn 8 in Richtung München müssen sich nach einem Lastwagenunfall in Geduld üben. Der Abschnitt unmittelbar vor der Eschenrieder Spange, dem Übergang auf die A99, sei am Vormittag gesperrt worden, teilte die Polizei mit.

Wie lange die Sperrung dauern könnte, blieb zunächst unklar. Der Verkehr staute sich in der Folge bis hinter die Ausfahrt zu Bundesstraße 471, die Autofahrer als Umgehungsroute nutzen könnten.

Den Angaben zufolge war ein Lastwagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Ein Hubschrauber sollte im Zuge des Rettungseinsatzes am Unfallort landen. Wie es zu dem Unfall kam und inwieweit der Lastwagenfahrer verletzt wurde, blieb zunächst offen.