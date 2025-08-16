Unfall zwischen Auto und Motorrad – zwei Menschen verletzt

Beim Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto sind in Unterfranken zwei Menschen verletzt worden. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Sein Mitfahrer sei mittelschwer bis schwer verletzt worden.

Nach Angaben des Sprechers stießen die beiden Fahrzeuge am frühen Nachmittag auf der Bundesstraße 26 bei Bischberg (Landkreis Bamberg) zusammen. Wie es genau zu dem Unfall kam, sei bislang noch unklar. Die Menschen im Auto hätten einen Schock erlitten, blieben jedoch unverletzt.

Die Unfallaufnahme dauert nach Polizeiangaben an. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße wurde in beide Richtungen gesperrt.