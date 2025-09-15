Icon Menü
Von Kuh angerempelt - Hessischer Urlauber in Bayern verletzt

Ein 80-Jähriger ist am Ufer des Königssees in den bayerischen Alpen unterwegs, als er auf eine zudringliche Kuh trifft. Die Begegnung endet für ihn im Krankenhaus.
Von dpa
    Der Königssee ist bei Touristen ein beliebtes Ausflugsziel. (Archivbild)
    Der Königssee ist bei Touristen ein beliebtes Ausflugsziel. (Archivbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Ein 80 Jahre alter Urlauber aus Hessen ist am Königssee in den bayerischen Alpen von einer Kuh angerempelt und schwer verletzt worden. Wie das Bayerische Rote Kreuz mitteilte, war der Mann am Montag am Südufer des Sees im Berchtesgadener Land unterwegs, als er dem offenbar zudringlichen Tier begegnete.

    Durch den Rempler sei der Senior über einen Stein gestolpert und gestürzt. Dabei sei er schwer am Oberschenkel verletzt worden.

    Seine Begleiter leisteten demnach Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. Zunächst hätten Kräfte der Wasserwacht den Verletzten versorgt, dann aber einen Notarzt angefordert, der per Hubschrauber eingeflogen wurde. Dieser brachte den 80-Jährigen demnach auch zur Behandlung in eine Klinik in Bad Reichenhall.

