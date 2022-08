Mutmaßlich verletzter Fahrer nach Unfall auf der Flucht

Nach einem schweren Unfall im schwäbischen Huisheim (Donau-Ries) sucht die Polizei nach dem flüchtigen und womöglich verletzten Fahrer.

In der Nacht zum Montag war dort ein Geländewagen frontal gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Das Auto einer Leasingfirma setzte selbstständig per E-Call einen Notruf ab und teilte die Koordinaten des Unfallortes mit. Als die Rettungskräfte dort eintrafen, war der Fahrer allerdings verschwunden.

Sie fanden jedoch diverse Gegenstände in dem völlig zerstörten Wrack, die auf einen 43 Jahre alten Mann aus Polen ohne Wohnsitz in Deutschland hinwiesen, der auch Stunden nach dem Unfall noch nicht gefunden werden konnte. Die Polizei geht nach dem Fund deutlicher Blutspuren im Unfallwagen davon aus, dass der Mann "nicht unerheblich" verletzt wurde - und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Bei dem Unfall entstand am Auto ein Totalschaden von rund 60 000 Euro. Die Buche, gegen die das Auto geprallt war, musste teilweise gefällt werden, wie die Polizei mitteilte.

(dpa)