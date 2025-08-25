Tierische Rettungsaktion: Feuerwehr befreit eingeklemmten Hund

Am Sonntagnachmittag ist in der Perlacher Straße in München ein Hund unter einem Auto eingeklemmt worden. Das berichtete die Münchner Feuerwehr. Während des Einsatzes war die Straße zeitweise gesperrt.

Unfall in München: Hund springt plötzlich auf die Fahrbahn

Kurz vor zwei Uhr am Nachmittag lief Mischlingshündin Cookie unerwartet auf die Straße. In dem Moment näherte sich ein VW Golf, die Autofahrerin leitete sofort die Notbremsung ein, als sie das Tier auf der Straße sah. Wie die Feuerwehr München mitteilte, verhinderte die Frau damit, dass Cookie überrollt wurde.

Die Hündin wurde jedoch unter dem Wagen kurz vor dem linken vorderen Reifen eingeklemmt. Zunächst versuchten die Besitzerin und die Golf-Fahrerin, das Tier selbst zu befreien. Nachdem dies nicht gelungen war, informierten sie die Feuerwehr.

Eingeklemmter Hund in München: Feuerwehr befreit Cookie

Als die Einsatzkräfte eintrafen, sperrten sie den Bereich in der Perlacher Straße ab und sicherten das Fahrzeug. Nach der ersten Einschätzung der Rettungskräfte entschieden sie sich dafür, ein Hebekissen einzusetzen. Damit hoben sie den VW an, Cookie war innerhalb weniger Minuten wieder frei.

Im Anschluss wurde die Hündin an ihre Besitzerin übergeben. Diese brachte das Tier in eine Tierklinik. Wie es Cookie nun geht, konnte die Feuerwehr deshalb nicht mitteilen.