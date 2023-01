Hund sorgt für Aufregung am Flughafen – Aufruf sich von Sammy fernzuhalten

Am Montag ist ein Hund am Münchner Flughafen weggelaufen. Seitdem sorgt er dort für Aufregung. Wer Sammy sieht, sollte sich aber besser von ihm fernhalten.

Ein entlaufener Hund sorgt am Münchner Flughafen seit Montag für Aufregung. Schon zweimal wurden Teile der Zentralallee gesperrt, weil der etwa sechs Monate alte Sammy über mehrere Straßen im Flughafen lief. Am Dienstag hatte die Polizei vor Unfällen und Verkehrsgefährdungen gewarnt. "Er ist noch mal gesichtet worden, konnte aber nicht eingefangen werden", sagte ein Polizeisprecher am Mittwochnachmittag. Die Beamten halten bei den ohnehin üblichen Streifenfahrten weiter nach dem Hund Ausschau.

Entlaufener Hund am Münchner Flughafen: Hinweise an Polizei oder Tiersuchhilfe

Wer Sammy über den Weg läuft, sollte keine eigenen Einfangversuche unternehmen und sich besser von ihm fernhalten, rät die Münchner Tiersuchhilfe. "Das funktioniert einfach nicht", sagte Katharina Kaindl. "Wenn der Hund in seinem Entlaufmodus ist, gehört zum Menschen gehen nicht dazu." Man solle sich stattdessen bei der Polizei oder der Tiersuchhilfe melden, wenn man den Hund gesehen habe. "Wenn es eine Sichtung gibt, wird der Hund angefüttert und später eine spezielle Lebendfalle aufgestellt."

Hund Sammy bei Übergabe am Flughafen München weggelaufen

Nach Angaben der Polizei ist Sammy ein ausländischer Straßenhund, der am Montag am Münchner Flughafen seiner neuen Besitzerin übergeben werden sollte. Dabei habe er sich aus seinem Geschirr befreit und sei weggelaufen. Den Flugbetrieb könne der Hund nicht gefährden. Der Zaun um den Sicherheitsbereich sei schlicht zu hoch. (mit dpa)