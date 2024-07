Dobermann beißt Chihuahua tot

Ein herrenloser und nicht angeleinter Dobermann soll in Neu-Ulm einen Chihuahua totgebissen haben. Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer des Dobermanns sowie nach Zeugen des Vorfalls, der sich bereits am Freitag vor einer Woche zugetragen haben soll. Die Besitzerin des Chihuahuas ging mit ihren beiden kleinen Hunden Gassi. Dann soll der Dobermann aus einem Maisfeld gerannt sein und sich auf einen der kleinen Hunde gestürzt haben. Die Frau konnte sich demnach nur noch ihren anderen Hund schnappen und sei davongelaufen. Der tote Chihuahua wurde auf einem Feld gefunden. Ein Zeuge habe später in der Nähe einen Menschen mit einem Dobermann gesehen.

Gassigehen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis